TMW RADIO - Bonanni sul Milan: "Non si poteva fare più di così in campionato, nelle coppe invece sì"

vedi letture

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Il pensiero di giornata?

"Al Bologna, a cui faccio i complimenti. E poi a Milan e Atalanta, la prima ha fatto 35 punti, la seconda 33. L'Atalanta ha fatto una stagione da 8 ad ora, ma potrebbe diventare da 9. Il Milan arriva secondo e mi dispiace per Pioli, che è stato massacrato. Non si poteva fare più di così in campionato, di più nelle coppe sì invece".

Perché il Bologna è andato così forte quest'anno?

"Non posso che dire ovvietà. Ma mi ha impressionato di più Ferguson, che ha fatto molto bene, ma anche Zirkzee, giocatore che mi è sempre piaciuto e che dovrà confermarsi il prossimo anno. Ma anche Calafiori e Skorupski, che ha fatto delle parate fondamentali in partite importanti".

Motta potrebbe rimanere?

"Io penso che in questo momento Motta lascerebbe una macchina che gli sta dando la perfezione o quasi, dovrebbe andare da un'altra parte e ricostruire. Io punterei di più nel ricostruire alla Juve, perché un'altra annata così al Bologna è difficile da fare. Alla Juve hai una base molto buona da cui ripartire. Io credo che si possa fare questo matrimonio. Ma non puoi pensare di vincere subito, ma devi riprogrammare per ricostruire qualcosa"