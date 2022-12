TMW Radio - Bonanni sul rinnovo di Leao: "Il Milan sta facendo il massimo"

MilanNews.it

Massimo Bonanni, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del possibile rinnovo di Leao con il Milan: "Il Milan sta facendo il massimo perché Leao è uno dei talenti più importanti del calcio europeo. Su Skriniar credo che l'Inter stia si facendo il massimo, perché è un ottimo difensore e in giro non ce ne sono troppi in giro. Fa bene a provare l'Inter a rinnovare, se uno vuole rimanere rimane".