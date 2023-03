TMW Radio - Bonanni sulla corsa Champions: "Ora il Milan balbetta un po' di più"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Chi più in difficoltà in zona Champions?

"A parte il Napoli, tutte le squadre dietro non sono continue. Forse in questo momento il Milan balbetta di più ma vedo fuori già l'Atalanta e non mi so spiegare il perché. Pensavo potesse stare lì fino alla fine e invece...".