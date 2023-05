TMW RADIO - Bonanni sulle scelte di Pioli: "Il turnover ci sta, ma non così in blocco"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Garbo:" Mourinho è ai titoli di coda con la Roma. Una società non può ricusare gli arbitri." Mattioli:" Mourinho ha tracciato una linea rossa tra il calcio italiano e la Roma." Bonanni:" La Roma fa due partite una fuori e una campo. Gol Vlahovic stupendo." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così del Milan che ha pareggiato 1-1 contro la Cremonese:

Atto di presunzione di Pioli?

"E' stata un po' presuntuoso, fece lo stesso errore Spalletti in casa col Lecce nel girone di andata. Spalletti da lì in poi ha sempre giocato con gli stessi o quasi. Mancano sei partite, ti stai giocando l'accesso in Champions e non provi a vincere subito? Ci sono anche i cinque cambi da sfruttare. Il turnover ci sta ma non così in blocco. Se vuoi fare un turnover massiccio, lo fai in corsa magari. Vedrete che i due punti persi contro la Cremonese saranno decisivi".