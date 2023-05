TMW RADIO - Bordon: "Derby? Le squadre in difficoltà danno il massimo..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivano Bordon, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Che cosa si aspetta dalla semifinale di Champions League tra Inter e Milan?

“Sicuramente penso che l’Inter sia dal punto di vista morale che di condizione sia superiore al Milan. Sappiamo tutti, però, che molte volte le squadre in difficoltà danno il massimo e ti mettono in difficoltà”.

In che cosa è stata più forte l’Inter?

“Io penso che l’Inter facendo da subito la partita e facendo due gol in fila ha dimostrato al Milan la propria superiorità. Nel secondo tempo, però, i nerazzurri hanno gestito più che cercato di andare a fare gol. Hanno dimostrato di essere più forti. Il 2-0, comunque, non dà la certezza di essere passata all’Inter”.