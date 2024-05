TMW Radio - Braglia: "A Monza potrebbe andare un ex Milan dopo Palladino"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Che ne pensa della parata di Svilar su Malinovskyi?

"Di Svilar ce ne sono tante di parate belle. Ha uno stile suo inconfondibile, molto bello. E' incredibile che non giocasse prima...".

Fiorentina, si parla di Palladino:

"Non lo so. A Monza potrebbe andare un ex Milan. Galliani poi è uno scopritore di talenti anche negli allenatori. Palladino è della new generation, merita una panchina di prestigio come quella viola. E' una squadra difficile, per l'ambiente, ma Palladino è pronto".

Fiorentina, che bilancio fa del lavoro di Italiano?

"Ha riportato la Fiorentina, abituata a stare a metà classifica, ad andare in coppa. Ha una discreta rosa, ha dato il suo peso e non poco. Vedo per lui una promozione, non a Napoli ma a Bologna".