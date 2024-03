TMW Radio - Braglia: "Chiunque contro il Milan può essere ora una mina vagante, non è una squadra quadrata"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Simone Braglia, ex portiere.

Critiche su De Zerbi. Fosse una big punterebbe su di lui?

"Lo prenderei subito, non avrei il minimo dubbio. Una partita non cancella il resto fatto. Le critiche ci possono stare, detto questo De Zerbi ha portato del plusvalore al Brighton. In una squadra giovane che ha un certo progetto lo prenderei subito".

Milan che vince contro lo Slavia Praga:

"Ha preso due gol e con un uomo in più. Chiunque contro il Milan può essere ora una mina vagante, non è una squadra quadrata. Con un uomo in più non puoi rischiare così. Poi c'è da vedere che certi gol lo scorso anno non li prendeva Maignan e ci si deve chiedere perché succede questo. Ci sono tante domande, il Milan non mi convince. Ma dalla proprietà fino alla squadra. Leao? Ha le capacità e Ibrahimovic può incidere sul discorso di maturazione, le qualità le ha ma dipende da lui diventare un campione o no. Per ora ancora non lo è".