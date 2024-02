TMW Radio - Braglia: "Comunque Pioli ha detto una grande verità..."

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Milan contro il Frosinone domani. C'è chi ha criticato l'immobilismo sul mercato dei rossoneri:

"Davanti non le recuperi. Comunque Pioli ha detto una grande verità, non è che tutti i giocatori comprati dalle altre renderanno sul campo. I giocatori che arrivano nelle squadre adesso si devono ambientale, servono giocatori pronti ma devi sborsare soldi che in A non ci sono o non si vogliono investire ora. Per me la Fiorentina con Belotti probabilmente può approfittare della situazione in zona Champions".

Per il prossimo anno chi vede in panchina al Milan? Meglio Conte o Sarri?

"Tutta la vita Conte, che è un vincente e ha esperienza. Anche Sarri ce l'ha ma tante volte fatica a dover trasmettere il suo credo alle squadre e avrebbe bisogno di tempo. Conte arriva in un meccanismo dove ci vorrebbe poco ad adattarsi".