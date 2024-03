TMW Radio - Braglia: "Credo che la Roma abbia più possibilità del Milan"

vedi letture

Il portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di campionato e non solo.

Una valutazione sui sorteggi europei?

"Nel derby italiano vedo più favorita la Roma, perché ha un'identità diversa in questo momento. Ha una squadra che sta girando a mille e credo abbia più possibilità del Milan. Anche le questioni societarie si riflettono in campo. L'Atalanta è un avversario di tutto rispetto, quindi anche il Liverpool deve stare attento. Non sarà facile giocare contro la Dea. Se la giocheranno".

Cicli finiti per Italiano e Pioli?

"I manager in una società possono stare a vita. L'esempio di Ferguson è lì a dimostrarlo. E' costume in Italia fare discorsi del genere. Italiano e Pioli hanno finito un percorso? Dipende dagli obiettivi societari. Ci sarebbe ancora da programmare in realtà. Io lo terrei ancora Pioli. Le responsabilità infatti non le addosso solo a lui ma alla società".