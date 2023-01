TMW Radio - Braglia: "Difesa del Milan chiave per lo Scudetto e ora è venuta meno"

MilanNews.it

Claudio Gavillucci, Simone Braglia, Fausto Pizzi, Andrea Saronni, ospiti nel post gara deòlla supercoppa italiana Milan Inter

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante il post partita della Supercoppa Italiana, per commentare la sfida andata in scena a Ryad.

Un giudizio sulla finale di Supercoppa?

“È un momento molto difficile per il Milan, perché la difesa, che era stata la chiave per lo scudetto dell’anno scorso, sta venendo meno. Se il migliore dei rossoneri è stato Tatarusanu ci sarebbe da fare qualche riflessione. La squadra non si è presentata come avrebbe dovuto per un impegno del genere”.