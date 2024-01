TMW Radio - Braglia: "Esiste l'imponderabile nel calcio, ma il rientro per lo Scudetto del Milan non lo vedo"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di Serie A.

Allegri parla di Juve come Sinner e di Inter come Djokovic. E tira dentro nella lotta Scudetto anche il Milan:

"Credo che il rientro nella zona Scudetto del Milan, anche se siste l'imponderabile nel calcio, non lo vedo. Per me è solo lotta Inter-Juve e il Milan può solo confermare il terzo posto. Nelle parole di Allegri c'è una conferma della forza della Juve. E' una delle prime volte che sento parlare Allegri di Scudetto".

Andando in campo prima la Juve e magari vincendola, mette tanta pressione all'Inter?

"Un po' di pressione credo sia normale che ci sia, ma l'Inter arriva dal successo di Supercoppa e la forza e la sicurezza gli arriva già da questo. Avremo per me fino alla fine un botta e risposta tra Juve e Inter. Se andrà a +4 la Juve un po' di pressione la darà all'Inter, ci può stare".