TMW RADIO - Braglia: "Il Milan col Tottenham può ritrovare l'identità perduta"

Ospiti: Orlando:" Tra Napoli e Inter in Champions va più avanti l'Inter." Braglia:" Io ritengo che possa fare meglio il Napoli. La Champions può riattivare il Milan." Brambati:" L'Inter deve fare un step mentale. Il Milan uscirà dalla crisi." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

A dire la sua sugli argomenti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sul Milan e sul match di Champions League contro il Tottenham: "Può essere una partita che ti fa ritrovare l'identità perduta. Non sarà semplice, solo un evento come la Champions può far ritornare la compattezza perduta. Può essere quella partita che ti fa tornare quello di un tempo".