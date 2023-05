TMW Radio - Braglia: "Il Milan ha preso una bastonata e non credevo a quello che stavo vedendo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite del pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà.

Amareggiato della prova del Milan in Champions?

"La vedevo brutta, volevo finisse subito il primo tempo. Hanno preso una bastonata e non credevo a quello che stavo vedendo. E' la differenza di approccio che mi ha dato fastidio. Una partita di Champions va affrontata in modo diverso. Mi ha stupito vedere l'approccio di Dzeko, che sembrava un ragazzino di vent'anni, dall'altra parte il Milan invece ha permesso un secondo gol troppo facile. Pioli? Tra gli allenatori italiani, l'ultimo che ha vinto con una squadra italiana è stato Ancelotti. A un tecnico deve essere chiesto non di dare motivazioni per quella partita, ma ho visto un ambiente dimesso. Spero in una voglia di rivalsa al ritorno".