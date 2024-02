TMW Radio - Braglia: "Il Milan in questo momento ha ritrovato continuità"

Per parlare del turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Un pensiero sul periodo di Maignan?

"Già in fase di declino? No. E' solo una questione di testa, probabilmente già non pensa che il Milan sia la squadra del suo futuro. L'equilibrio mentale è il 60-70% della prestazione di un portiere. Se si incrina questo fattore è difficile giocare in maniera tranquilla. Mettiamoci che magari non si fida più dei compagni che gli sono davanti in difesa".

Milan-Napoli, cosa si aspetta?

"Per il Napoli la vedo dura arrivare al quarto posto. Ha dei giocatori importanti ma il problema è la continuità che non ha mai avuto quest'anno. Il Milan in questo momento ha ritrovato continuità invece".