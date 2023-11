TMW Radio - Braglia: "Il Milan passerà il turno? Non lo so, ma ha dimostrato di avere uno spirito diverso a seconda della partita"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan-PSG:

"Il Milan passerà il turno? Non lo so, ma ha dimostrato di avere uno spirito diverso a seconda delle partite che va ad affrontare. Logico che in Champions hai un atteggiamento diverso rispetto al campionato. Questo vuol dire però che comunque che per i grandissimi obiettivi il Milan non è ancora pronto. Serve continuità per vincere. Il Milan ieri ha fornito una prestazione d'insieme che poche volte ho visto in campionato e dimostrato ancora una volta che in un momento di difficoltà ne esce col carattere".