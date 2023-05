TMW RADIO - Braglia: "Il Milan sente tanto le partite Champions. Maignan o Onana? Prendo il rossonero"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Pizzzi:"Inter nelle partite importanti esce sempre. Mi aspetto una partita bloccata." Braglia:" Pioli cazzuto il Milan va in finale. In queste partite contano le difese" Mussa:" I quinti dell'Inter posso incidere molto nel MIlan la trequarti. Tonali anima del Milan." - Maracanà con Marco Piccari

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sull'euroderby:

E' davvero favorita l'Inter?

"Il Milan va in finale, lo dico qui. Ognuno la pensa come vuole. Pioli? E' concreto anche nelle parole che usa. Il Milan è sempre uscito dalle situazioni di difficoltà con prestazioni gagliarde e una partita di Champions per il Milan società e giocatori vuol dire tanto".

Chi più decisivo, Maignan o Onana?

"Ovvio Maignan. Tra i due non c'è paragone, al di là dell'interpretazione del ruolo. Entrambi sono efficienti, ma la leadership è di Maignan".

Quali gli uomini decisivi?

"Le partite si vincono anche con le difese, non solo con gli attaccanti. E se vai ai rigori possono essere fondamentali i portieri".