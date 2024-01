TMW Radio - Braglia: "Infortuni Milan? Non è colpa della preparazione"

Come ogni venerdì al programma Maracanà di TMW Radio è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, che soffermandosi sul momento del Milan ha detto la sua sulla questione legata ai tanti infortuni registrati fino ad adesso in quel di Milanello, che costringono spesso Stefano Pioli a rivisitare le proprie formazioni perché in emergenza.

Braglia in merito a questa situizone ha per l'appunto detto: "Infortuni Milan? Non penso sia una questione di preparazione, visto che il capo dei preparatori è lo stesso da tempo, e non penso abbia cambiato modo di operare. Se dal 2011 ad oggi è sempre stato fatto un certo tipo di allenamento, non credo che la preparazione possa aver inciso più di tanto. C'è da dire, però, che non credo che i campi siano trattati allo stesso modo dell'epoca Berlusconi".