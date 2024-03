TMW Radio - Braglia: "L'Inter può subire il contraccolpo? Milan e Juve giocano al ciapa no"

Il portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di campionato e non solo.

Una valutazione sui sorteggi europei?

"Nel derby italiano vedo più favorita la Roma, perché ha un'identità diversa in questo momento. Ha una squadra che sta girando a mille e credo abbia più possibilità del Milan. Anche le questioni societarie si riflettono in campo. L'Atalanta è un avversario di tutto rispetto, quindi anche il Liverpool deve stare attento. Non sarà facile giocare contro la Dea. Se la giocheranno".

Inter può subire il contraccolpo?

"No. Il problema poi non è l'Inter ma chi la deve recuperare. Possono metterle pressione Juve e Milan? Giocano al ciapa no. Ormai la seconda stella ce l'hanno sul petto. Ci può stare perdere col Napoli, ma non sarebbe segno di una crisi. Ma non vedo poi il Napoli capace di un colpo del genere".