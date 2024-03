TMW RADIO - Braglia: "La situazione societaria del Milan potrebbe avere ripercussioni sui giocatori"

vedi letture

Intervenuto nel corso del programma di TMW Radio 'Maracanà', Simone Braglia ha detto la sua sul delicato caso che ha colpito il Milan nelle scorse ore, al centro di questioni legate alla sua compravendita e perquisito ieri nella sua sede prinicpale dalla Guardia di Finanza. Queste le sue dichiarazioni.

Che ne pensa di quanto sta accadendo al Milan a livello societario? Può avere ripercussioni sulla squadra?

"Dipende da come uno la prende. In prospettive future può avere un peso. Un giocatore sposa una società per il blasone e le potenzialità che ha. Certe cose in maniera sostanziale un giocatore le può subire. A me è capitato a Perugia. Non è semplice in un contesto del genere arrivare a dare il meglio di te stesso. Magari qualche prestazione negativa si spiega così".