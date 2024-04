TMW RADIO - Braglia: "Leao imbavagliato, De Rossi ha dato identità alla Roma"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole:

Impresa Atalanta a Liverpool. E la Roma sorprende il Milan:

"Io c'ho vinto lì e speravo facesse Gasperini l'impresa. L'Atalanta ha ampiamente meritato. Il Liverpool non era ai suoi livelli? Ok, ma alla fine ha meritato l'Atalanta, che nel suo pedigree ha sempre ben figurato in Coppa. La Roma? E' una squadra in fiducia, può sfidare chiunque perché De Rossi gli ha dato identità e personalità. E' stata una scelta coraggiosa quella di De Rossi".

Pioli sotto accusa:

"Leao non è stato fatto giocare, lo hanno imbavagliato a lui e a tutta la corsia di sinistra. Non si può dire che Leao non sia forte. E' un giocatore di prospettiva, lo deve dimostrare, così come un campione che lo deve dimostrare".