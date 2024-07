TMW RADIO - Braglia: "Lukaku? investirei altrove. Mi sembra non ci siano idee chiare su chi andare a prendere"

L'ex portiere Simone Braglia ha dato la sua valutazione sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, Lukaku dice no. Cosa succederà con l'attaccante?

"Per me 55 mln per lui e Abraham li investirei altrove. Detto questo mi sembra di vedere parecchia confusione sulla scelta di un giocatore. Al di là dei costi, da un punto di vista dirigenziale mancano le idee chiare su chi andare a prendere. Una volta i giocatori si prendevano senza esitazione, le epoche sono diverse ma il Milan è comunque un club importante. L'altra perplessità nasce dal fatto che devo capire se qualche pedina fondamentale possa andare via".

Leao, Theo Hernandez e Maignan a rischio?

"Io per il discorso del ruolo, credo che Maignan sia il più completo che ci sia agli Europei e va tenuto".