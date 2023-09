TMW RADIO - Braglia: "Maignan è più forte di Sommer"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni Ospiti: Ravezzani:"Il Milan lungo andare può avere un problema nel centravanti.." Rossi:"La difesa dell'Inter è cresciuta molto." Braglia:"Nel Milan ho dei dubbi sulla difesa. Allegri sono due anni che non vince. Impallomeni: "De Vrij è tornato quello della Lazio."

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare degli argomenti del giorno. Ecco le sue parole su Milan e Inter:

Inter e Milan allo stesso livello oggi? E quale acquisto ha portato qualcosa in più?

"L'Inter ha la consapevolezza della sua forza, la finale di Champions ha dato una grossa mano in questo. Nessuno immaginava un Lautaro così e la difesa imperforabile di queste prime partite. Maignan è più forte di Sommer a livello tecnico, ma lo svizzero è stato il migliore all'ultimo Europeo, anche superiore a Donnarumma. Se c'è un reparto che oggi è considerato più claudicante nel Milan è la difesa e in particolare sui centrali".