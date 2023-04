TMW RADIO - Braglia: "Maignan, parata stratosferica. Se il Milan lo avesse avuto per tutto il campionato..."

Un flash sulla partita? "L'ultima parata di Maignan è stata stratosferica, sia per prontezza di riflessi che per elasticità di movimenti".

Cosa ne pensa del nervosismo finale?

"Il Napoli è al primo vero passaggio falso stagionale. Ora vedremo quanto è difficile rialzarsi. Ha giocato bene ma ha concluso in maniera velleitaria rispetto ad altre sfide. Ci sta un momento in cui non ti vanno le cose. Se questa è la mentalità farà molto fatica a venire a capo della partita. Il Milan è una squadra che ha più identità del Napoli adesso. In Champions, essendo più abituata come curriculum, il Napoli farà fatica".

Maignan decisivo e aumentano i rimpianti...

"Un blackout ci può stare, ma un portiere come Maignan non si può regalare agli avversari. Se avessimo avuto lui tutto il campionato, senza nulla togliere a Tatarusanu... La tranquillità che ti trasmette un portiere è decisiva".