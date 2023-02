TMW RADIO - Braglia: "Maignan si è ripreso il Milan e la leadership"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Top Orsolini giocatore ritrovato. Flop Inter sempre in altalena. Braglia:" Top Maignan è tornato il leader. Flop Inzaghi non è all'altezza." Imparato:" Top Sousa per la vittoria. Flop Inzaghi deve dire che l'attacco non va." Cugini:" Top comunicazione di Spalletti e gioco. Flop la comunicazione di Inzaghi."