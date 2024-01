TMW Radio - Braglia: "Milan-Atalanta poteva anche essere la finale di Coppa Italia"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia. E ha parlato delle sfide di Coppa Italia: "Chukwueze mi ha deluso, doveva dare di più. Per me Milan-Atalanta poteva essere anche la finale, perché ora come gioco sono accettabili. Il derby è derby, conta più per chi perde, ma conta in maniera negativa. Tutte e due hanno da perdere. Perdere un derby di Coppa Italia può incidere dal punto di vista morale. Arriviamo da un'annata di alti e bassi. Una negatività ulteriore può complicare ancora di più il percorso".