TMW RADIO - Braglia: "Milan, chance quasi nulle anche per l'Europa League"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento sui rossoneri:

Milan, stasera vittoria e speranza:

"Per me ha chance quasi nulle, ma anche per l'EL. La vedo totalmente fuori. In questo momento non c'è un'identità, anche parlando a livello societario. Spero che Ibrahimovic possa rivitalizzare questo Milan, ma mi sembra l'ennesimo errore".