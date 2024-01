TMW RADIO - Braglia: "Milan? Lotta per arrivare solo in Champions"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni del programma di TMW Radio 'Maracanà', l'ex portiere Simone Braglia ha commentato le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, dicendo la sua su quello che potrebbe essere il reale obiettivo del diavolo per questa stagione.

Milan, ha parlato Pioli. Che ha detto che gli piace giocare a nascondino:

"No, sono scettico. Il Milan ha perso troppo terreno, non ha mai espresso la continuità di Inter e Juventus. Anche come forza di squadra, d'animo. Non la vedo proprio antagonista delle prime due. La battuta di Pioli? Bisogna essere realisti, il Milan lotta per arrivare solo in Champions".