TMW RADIO - Braglia: "Milan, stagione deludente ma nessuno si aspettava la semifinale Champions"

A commentare l'Euroderby a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole:

Maldini e Pioli hanno analizzato la situazione del Milan, che sta costruendo un gruppo con giovani di talento...

"E' una stagione inferiore rispetto alla scorsa ma nessuno avrebbe pensato che questa squadra arrivasse in semifinale di Champions. La società ha fatto un percorso di crescita, lo scorso anno la vittoria del campionato forse ha un po' cambiato la visione di questa squadra. Su De Ketelaere ovvio che ci si aspettava di più ma in Italia non c'è mai abbastanza tempo per aspettare. Mi ricordo di Tonali, che il primo anno non ha fatto bene ma oggi è uno di quelli che merita la Champions".

Maignan ha colpe sul gol di Lautaro?

"Sul primo palo non si deve prendere gol, ma il tiro è stato scoccato da dentro l'area in posizione ravvicinata e questa può essere una scusante. Ma non è colpa sua se il Milan è stato eliminato".

Pioli come lo valuta?

"Un pizzico di presunzione in più ci può stare. Credo che sia uno degli elementi di forza per poter arrivare a questi traguardi"