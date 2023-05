TMW Radio - Braglia: "Milan, vincere con la Lazio per la Champions e anche per l'EuroDerby"

Ospiti: Braglia:" Per il Milan con la Lazio partita decisiva anche in chiave Champions. Scudetto senza polemica." Biscardi:" Il Milan sembra sulle gambe. Partita chiave Atalanta - Juve. Spalletti ha vinto con le sue idee." Cucciari:" Si gioca molto il Milan con la Lazio. Inter squadra più in forma. Napoli spot per il calcio italiano." Maracanà con Marco Piccari