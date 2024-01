TMW Radio - Braglia non crede nel Milan: "Fuori proprio dallo Scudetto"

vedi letture

Come ogni venerdì a TMW Radio, durante Maracanà, è il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Capello ha detto che per lo Scudetto non è ancora finita in chiave Milan:

"Non so su quali basi possa pensare questo. A mio modo di vedere il Milan per il discorso Scudetto è fuori proprio. Inter e Juve non molleranno fino alla fine, non vedo come il Milan possa rientrare, visto che non ha continuità. Ci vuole un Leao diverso e dei leader che possano trascinare".

Infortuni Milan dovuti a un fattore preciso?

"Il capo dei preparatori è lo stesso da tempo, non credo abbia variato la preparazione. Se dal 2011 ad oggi è sempre stato fatto un certo tipo di allenamento, non credo che la preparazione abbia inciso così tanto in questa serie di infortuni. Non so se i campi sono trattati allo stesso modo come nell'epoca di Berlusconi".