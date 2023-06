TMW Radio - Braglia: "Nuovi acquisti? Ammesso che sia solo Tonali che va via..."

MilanNews.it

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di mercato.

E se arrivassero al suo posto Frattesi e anche Milinkovic?

"Ammesso che sia solo Tonali che va via. Un po' di mal di pancia all'interno ci sono. Bisogna capire le priorità delle squadre italiane ora. Oggi le società sono obbligate a vendere, tutte indistintamente. E non so come si possano pensare alcuni acquisti avendo queste situazioni. Vedo di Vicario che va al Tottenham anche. Il problema è che si fanno i nomi ma alla fine si concretizzano solo operazioni in uscita. Vedremo se ci saranno altri giocatori in uscita. Io non credo comunque che Milinkovic e Frattesi possano sostituire Tonali e forse Theo Hernandez".