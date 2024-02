TMW Radio - Braglia: "Panchina Milan, meglio Conte o Sarri? Tutta la vita Conte"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Orlando:" Acquisto Belotti voto 6 serviva un esterno. Baldanzi darà respiro a Dybala." Braglia:" Conte allenatore giusto per il Milan. Carnevali deve andare in una grande squadra." Impallomeni:" A Tiago Pinto troppo solo non aiutato dallo scouting."

Simone Braglia, ex portiere di Serie A con una parentesi anche al Milan, è intervenuto come ospite sulle frequenze di TMW Radio nel corso della consueta trasmissione pomeridiana Maracanà. Braglia ha parlato di Milan, sia del mercato appena concluso, che non ha portato granchè in dote ai rossoneri, che del futuro della panchina rossonera, con il nome di Antonio Conte che aleggia sui campi di Milanello.

Le parole di Braglia su un possibile avvicendamento in panchina a fine stagione: "Meglio Conte o Sarri? Tutta la vita Conte, che è un vincente e ha esperienza. Anche Sarri ce l'ha ma tante volte fatica a dover trasmettere il suo credo alle squadre e avrebbe bisogno di tempo. Conte arriva in un meccanismo dove ci vorrebbe poco ad adattarsi"