TMW RADIO - Braglia: "Per dare una stabilità psicologica io Fonseca lo terrei fino alla fine"

vedi letture

Nel corso del pomeriggio di Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulle "conseguenze" del derby vinto dalla formazione di Paulo Fonseca.

Milan, la svolta nel derby è stata la scelta Abraham-Morata?

"Dico che è la vittoria dell'allenatore, soprattutto per una cosa, sul discorso di aver fatto gruppo. La cena fatta prima del derby ha cementato lo spirito di gruppo che era mancato prima. La grossa colpa che faccio alla società è aver delegittimato il suo lavoro o di aver scelto un allenatore che forse non voleva".

Come giudica la prestazione di Leao?

"L'ho visto un po' diverso, meglio rispetto ad altre occasioni. Può fare maggiormente la differenza, viste le sue qualità, ma oggi non è ancora all'altezza dei suoi mezzi".

La panchina di Fonseca è più salda dopo la vittoria nel derby:

"A mio parere per dare una stabilità psicologia io Fonseca lo terrei fino alla fine. L'Inter ha confermato Inzaghi anche se era in difficoltà in passato, le società vanno gestite con oculatezza e pensando in prospettiva".