TMW Radio - Braglia: "Pioli ha detto una verità: servono giocatori pronti"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Orlando:" Acquisto Belotti voto 6 serviva un esterno. Baldanzi darà respiro a Dybala." Braglia:" Conte allenatore giusto per il Milan. Carnevali deve andare in una grande squadra." Impallomeni:" A Tiago Pinto troppo solo non aiutato dallo scouting."

Simone Braglia, ex portiere di Serie A con una parentesi anche al Milan, è intervenuto come ospite sulle frequenze di TMW Radio nel corso della consueta trasmissione pomeridiana Maracanà. Braglia ha parlato di Milan, sia del mercato appena concluso, che non ha portato granchè in dote ai rossoneri, che del futuro della panchina rossonera, con il nome di Antonio Conte che aleggia sui campi di Milanello.

Le parole di Braglia sul mercato del Milan: "Pioli ha detto una grande verità, non è che tutti i giocatori comprati dalle altre renderanno sul campo. I giocatori che arrivano nelle squadre adesso si devono ambientale, servono giocatori pronti ma devi sborsare soldi che in A non ci sono o non si vogliono investire ora. Per me la Fiorentina con Belotti probabilmente può approfittare della situazione in zona Champions"