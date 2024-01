TMW RADIO - Braglia: "Pioli parla troppo? Quando uno è in difficoltà fa così"

vedi letture

Ai microfoni del programma Maracanà di TMW Radio è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, che ha parlato del momento complicato che Stefano Pioli si appresta a vivere sulla panchina del Milan, considerato anche il non semplicissimo calendario che il diavolo si ritrova a dover affrontare.

L'ex portiere rossonero ha detto: "Pioli parla troppo? Quando uno si sente in difficoltà e capisci che il tuo tempo è finito fai così. Il Milan era impenetrabile in difesa, oggi invece non c'è più questa solidità dietro".