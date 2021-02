TMW RADIO - Braglia: "Rinnovo Donnarumma? Non si pensi solo ai soldi"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulle trattative milionarie per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan: "Credo che, vista la situazione generale, con quello che ci voglia anche un po' di amore da parte dei procuratori. Alla fine credo che la spunterà il volere di Donnarumma. Si deve pensare anche al discorso morale, che non fa mai male in momenti come questi. Raiola fa il suo interesse, ma parliamo di cifre esorbitanti. Detto questo è un bene per la nostra Nazionale e vedere un campione lasciare il calcio italiano fa male. Non vanno anteposti i valori economici a quelli morali".