Simone Braglia, ex portiere di Serie A, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato di quale attaccante, tra i papabili, vedrebbe meglio con la maglia del Milan addosso. Le sue parole: "Scamacca lo vedo in un ambiente come il Milan, in una squadra di giovani dove si deve cominciare un percorso"