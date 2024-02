TMW RADIO - Braglia: "Scudetto? Non credo nel Milan, è incostante"

Intervenuto nel corso della trasmissione di TMW Radio Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno dopo la 23esima giornata di Serie A, soffermandosi anche sul Milan e sul discorso scudetto che sembrerebbe essersi chiuso dopo la vittoria dell'Inter sulla Juventus nel week-end. Queste le sue dichiarazioni:

Milan comunque che tiene un buon ritmo. Occasione persa o può rientrare nella lotta Scudetto?

"Non penso che punti al campionato ma all'Europa league. L'importante ora è rimanere al terzo posto, la Juve per me è a 4 punti sì ma non molla la presa lì davanti. Non credo nel Milan, che pur avendo recuperato qualche giocatore è incostante nel suo ruolino di marcia. Il Milan ha perso un'occasione, la rosa valeva quella dell'Inter".