TMW RADIO - Braglia su De Ketelaere: "Tecnicamente l'ho visto e non è in discussione, ma oggi sembra un giocatore spento"

© foto di © DANIELE MASCOLO

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia. è tornato a parlare di De Ketelaere e delle parole di Giroud, che ha detto che al belga gli mancano fiducia e spontaneità e che un gol può sbloccarlo: "Non può essere solo il gol. E' una questione dovuta allla debolezza del carattere, almeno da una parte. Tecnicamente l'ho visto e non è in discussione, ma oggi sembra un giocatore spento. Sicuramente il fatto di poter fare gol può aiutarlo a sbloccarlo, ma c'è un lato caratteriale che lascia qualche dubbio. Certo, anche Tonali, Leao, hanno faticato il primo anno".