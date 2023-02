TMW RADIO - Braglia su De Ketelaere: "Va aspettato, uscirà fuori alla distanza"

MilanNews.it

Ospiti: Orlando:" Barone non può fare una cosa del genere. Alla Fiorentina non ascoltano. Braglia:" La Fiorentina ha una rosa valida. De Ketelaere è solo questione di tempo." Petri:" Sbagliato fare il muro contro muro tra tifosi viola e lo società. Troppa presunzione della Società." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sul Milan e su De Ketelaere:

Milan, Shevchenko ha parlato di De Ketelaere e ha detto che deve trovare grinta ma vede le qualità tecniche:

"Sono d'accordo. Perché l'ambiente Milan l'ho vissuto e rispetto ad altri sa aspettarti. Mi rimane impresso quello che ho visto nella prima partita che ha fatto, in un quarto d'ora come qualità tecniche mi ha stupito. E' vero che finora ha deluso, in Italia giudichiamo tutti subito, ma va aspettato. Uscirà fuori alla distanza".