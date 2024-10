TMW RADIO - Braglia su Leao: "Non è ancora un top player, in caso di offerte a gennaio ci penserei..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Simone Braglia, ex portiere.

Milan, stasera panchina per Leao. Giusto così?

"Considero la scelta dell'allenatore, che conosce meglio la situazione, quella corretta. Valuta lui lo stato di forma e se Okafor è valutato più affidabile di Leao, è giusto che si sieda in panchina e sia trattato come tutti gli altri. Non è ancora un top player oggi, è di prospettiva e lo stiamo aspettando da fin troppo tempo. Questo Leao, secondo me, con la sua discontinuità porta discrepanze nello spogliatoio. Io prenderei una decisione drastica e in caso di offerte a gennaio lo darei viaggi".