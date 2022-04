TMW Radio - Braglia su Leao: "Se non vorrà rinnovare rimarrà fino al 2024"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia si è così espresso su Leao: "La società in questi anni ha sempre espresso il proprio modus operandi. Se il giocatore non vorrà rinnovare, rimarrà fino al 2024 per poi andare via a zero. Nel calcio moderno bisogna prendere ormai in considerazione il poco attaccamento alla maglia dei giocatori e il fattore economico".