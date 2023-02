TMW RADIO - Braglia su Milan-Tottenham: "Saranno due partite attendiste: si sentirà assenza di Maignan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Braglia:" Il Milan può essere sulla buona strada della ripresa. Palladino è su una grande panchina." Galliani:" Stasera il Milan deve fare un colpo." Gotta:" Il Totthenam è indecifrabile. Le probabilità di permanenza di Conte sono al 55%" - Maracanaà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

A parlare di Milan-Tottenham di Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan, momento delicato ma ora c'è il Tottenham. La vittoria col Torino dà speranze?

"Il momento delicato è stato prima della partita col Torino, perché la piazza era in agitazione. Io dico che questa partita è stata un buon viatico per confermare la crescita della squadra. Pioli lo ha detto tra le righe, non sono mai arrivati così avanti in Champions da diverso tempo a questa parte e credo sia sulla buona strada di una ripresa".

Il Tottenham è una squadra tipica di Conte o ancora no?

"Le due squadre sono in costruzione ed è questo il punto in comune. Un allenatore non ha una bacchetta magica per cambiare subito le cose. Credo che anche il Milan sia nella stessa situazione, ha giocatori che si stanno riprendendo da infortuni e così certi schemi non è che funzionino subito alla perfezione. Saranno due partite attendiste, dove si sentirà la mancanza dei grandi assenti. La mancanza di Maignan si sentirà molto. Ed è mancato tanto anche Ibrahimovic".