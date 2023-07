TMW RADIO - Braglia sul Milan: "A Pioli servirà tempo. Su Loftus-Cheek..."

MilanNews.it

Ad intervenire in diretta a TMW Radio durante "Calciomercato e Ritiri" è stato l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, si presenta Loftus-Cheek. Che tipo di acquisto può essere?

"Dovrà dimostrare lui le sue qualità. Servono i fatti e non le parole. Non sarà semplice ma è un giocatore di prospettiva, mi aspetto che in campo faccia vedere quello che vale".

Si parla di colpi volti a ringiovanire la rosa ancora di più. Giusto proseguire su questa strada?

"Oggi puoi cambiare tutto, ma Pioli oggi ha bisogno di creare un'identità, al di là degli schemi. Servirà tempo a Pioli. Oggi non è semplice rimpiazzare certi giocatori, sarà un compito difficile per il tecnico che prima aveva l'aiuto di Maldini e Massara e oggi si ritrova solo in pratica".

Serve una punta da tanti gol?

"Serve pianificare, ma non è detto che qualcuno veda poche prospettive e chieda di andare via. Magari si potrebbero palesare delle perplessità. Questo non mi stupirebbe. Bisogna vedere, di sicuro ci sono parecchie cose da mettere a posto. Se sarà bravo Pioli a infondere ai giocatori lo spirito del Milan sarò molto contento".