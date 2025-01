TMW RADIO - Braglia sul Milan: "Mi aspetto che torni ad essere il Milan arrembante visto contro il Real"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Supercoppa Italiana dicendo la sua sulla sfida in programma questa sera tra Juventus e Milan.

Cosa ti aspetti da Milan-Juventus di questa sera?

“Mi aspetto che il Milan torni ad essere il Milan arrembante visto saltuariamente come contro il Real Madrid. L’allenatore deve essere un motivatore, devi trasferire la tua autostima verso i calciatori e nelle poche parole dette da Conceicao in conferenza ho visto lo spirito giusto, poche parole e tanti fatti. Molta concretezza nei concetti di un allenatore, non vorrei invece che Thiago Motta si stia arrampicando sugli specchi per quella che la Juve oggi non è dal punto di vista tattico e di motivazioni. Non è bello vedere un giocatore come Danilo essere messo fuori rosa, non è mai successo in casa Juventus. Ci sono tanti segnali che mi portano a dire che la Juve sta sbagliando nella conduzione e nella gestione dello spogliatoio”.

Qualcuno può far saltare il banco in una partita così equilibrata?

“Io credo che questa sera ritroveremo un Milan che per qualità e corsa sarà arrembante rispetto a quello visto ultimamente, il Milan non può essere questo e ha poco da perdere. Conceicao non ha la pressione che ha Thiago Motta, il Milan secondo me farà la partita e riuscirà anche a vincere. Oltre alla competizione che secondo me viene fatta dalle squadre perché l’Arabia Saudita è un pozzo economico, ma è una competizione che lascia il tempo che trova. La squadra però che ha meno da perdere e più da guadagnare da questa Supercoppa è proprio il Milan”.