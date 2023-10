TMW Radio - Braglia sul Milan: "Non so chi altro avrebbe avuto la forza di rispondere così sul campo dopo il derby"

A commentare le notizie di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Simone Braglia.

Il Milan può dare un messaggio importante al campionato se batte la Juventus?

"Sì. Il Milan ha reagito da grande squadra dopo aver perso 5-1 il derby. Ha risposto di squadra e come società. Non so chi altro avrebbe avuto la forza di rispondere così sul campo. Se il Milan vince con la Juve dà un ulteriore messaggio al campionato. Il Napoli? Per me ci sono troppi problemi all'interno per definirsi antagonista".