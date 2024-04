TMW Radio - Braglia: "​​​​​Tanto equilibrio psicologico che mancava nel gruppo lo ha dato ultimamente Ibra"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Vede Allegri adatto alla Premier?

"Max ha vinto con squadre già fatte, negli ultimi 3 anni dove doveva dare un'identità e devi far maturare la squadra e tanti giovani ha fallito. Dire che Allegri possa andare in Premier è utopistico. Il campionato di Max credo sia quello arabo. Questo tipo di allenatori è ormai in declino".

Il momento del Milan:

"Tanto equilibrio psicologico che mancava nel gruppo lo ha dato ultimamente Ibrahimovic. Abbiamo visto una serie di risultati utili consecutivi che non vedevamo da un pò".