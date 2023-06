TMW RADIO - Braglia: "Tonali al Newcastle, che tristezza"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di mercato.

Milan, a sorpresa Tonali al Newcastle

"E' una tristezza da milanista. Ci guadagna sia lui che il Milan, ma dal punto di vista sostanziale dispiace. Tonali pur di rimanere al Milan nel 2021 si era ridotto l'ingaggio, oggi è andata diversamente. Per me è una tristezza questo".

E se arrivassero al suo posto Frattesi e anche Milinkovic?

"Ammesso che sia solo Tonali che va via. Un po' di mal di pancia all'interno ci sono. Bisogna capire le priorità delle squadre italiane ora. Oggi le società sono obbligate a vendere, tutte indistintamente. E non so come si possano pensare alcuni acquisti avendo queste situazioni. Vedo di Vicario che va al Tottenham anche. Il problema è che si fanno i nomi ma alla fine si concretizzano solo operazioni in uscita. Vedremo se ci saranno altri giocatori in uscita. Io non credo comunque che Milinkovic e Frattesi possano sostituire Tonali e forse Theo Hernandez".