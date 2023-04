TMW Radio - Braglia: "Tonali importante per il gioco del Milan"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sul derby di Champions League:

Lei vede il Milan in finale?

"Sono convinto. Primo bisogna far gol per andare a Istanbul e il Milan il gol lo fa. Ma è un problema farlo il gol al Milan. E' l'insieme della squadra che mi dà maggior convinzione rispetto alla forza della squadra di Inzaghi nelle partite secche. In questa Champions fare gol al Milan non è da tutti".

Da una parte Barella, dall'altra Tonali. Chi è cresciuto di più quest'anno?

"Ha inciso di più Barella, è stato più continuo, però credo che Tonali sia importante per l'economia e il gioco del Milan".

Inzaghi ieri ha detto che sa da chi arrivano certe critiche: con chi ce l'aveva?

"Credo che l'Inter sia troppo per Inzaghi. E' una big fuori portata per lui. La dimostrazione la dà il fatto che non abbia in mano la squadra. Le problematiche di spogliatoio vanno gestite nel migliore dei modi e non in pubblico. Oggi non è un leader per avere in mano lo spogliatoio. Ci sono stati tanti screzi in stagione. Se perdi così tante partite vuol dire che hai stimoli diversi, non ha la stessa determinazione come in sfide di Champions o con big. Lo stesso rendimento di Lukaku lo imputo a lui, è il tecnico che deve dargli lo spirito per rendere al massimo".