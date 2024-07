TMW RADIO - Braglia: "Troppi punti da definire in casa Milan"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Domani arriva Fonseca al Milan. Cosa si aspetta da lui?

"A oggi ci sono troppi punti interrogativi da definire in casa Milan. Potrebbe non partire con una rosa già pronta e questo può incidere. Non c'è ancora tutta questa formazione da cui dedurre che il Milan possa insidiare le prime posizioni".